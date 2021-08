Wolgast - Bei einem Auffahrunfall in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) ist eine 96 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, fuhr die Seniorin mit ihrem Auto am Donnerstag auf einen vor ihr bremsenden Wagen auf. Die Frau musste in eine Klinik gebracht werden, der 67-jährige Fahrer des anderen Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Schaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt.