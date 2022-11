96-Trainer Leitl: „Es kommt auch ein Brett auf Darmstadt zu“

Hannover - Trotz der Herausforderung beim Tabellenersten geht Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 selbstbewusst in das anstehende Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga. „Es kommt auch ein Brett auf Darmstadt 98 zu“, sagte der 45-Jährige vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky). Die Hessen stehen in der Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor 96 an der Spitze.

„Wir sind in einer Situation, die wir uns hart erarbeiten mussten, aber auch verdient auf dem fünften Platz stehen“, fügte Leitl hinzu. Dennoch sei die Partie gegen Darmstadt eine schwere Aufgabe: „Wir wollen punkten, am besten dreifach. Dass es schwierig wird, wissen wir alle.“ Die Mannschaft gehe mit Überzeugung und Selbstvertrauen ins kommende Spiel. „Wir haben jetzt dreimal zu null gespielt, sieben Punkte geholt. Wir sind in Schlagdistanz.“

Der gebürtige Münchener spielte zwischen 2004 und 2007 für die Darmstädter und absolvierte 90 Partien für die sogenannten „Lilien“ in der Regionalliga Süd. „Es ist nach wie vor noch ein Spiel, was für mich besonders ist“, sagte Leitl.