987. Bremer Freimarkt startet am Freitag

Bremen - Fahrgeschäfte mit Freifall-Effekt, waagerechtem Looping und zahlreiche Imbissbetriebe - am Freitag eröffnet der 987. Bremer Freimarkt. 17 Tage lang heißt es dann wieder „Ischa Freimaak“ auf der Bürgerweide direkt neben dem Hauptbahnhof. „Gerade auch in schwierigen Zeiten ist es wichtig, den Menschen für einige Stunden etwas Ablenkung vom Alltag zu ermöglichen“, sagte Kristina Vogt (Linke), Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, am Dienstag in Bremen. Der Freimarkt könne in diesem Jahr ohne Einschränkungen stattfinden. Im vergangenen Jahr durften coronabedingt maximal 20.000 Besucher zeitgleich auf das Gelände, es galt die 3G-Regel.

Insgesamt gibt es rund 300 Geschäfte, darunter einen Aussichtsturm mit drehender Plattform in 81 Metern Höhe, einen 85 Meter hohen Freifallturm, dessen Gondel mit 90 Stundenkilometern in die Tiefe stürzt oder einen Hindernisparcours über fünf Ebenen. Karussells, Riesenräder, Spielgeschäfte sowie mehr als 140 Imbiss- und Ausschankbetriebe ergänzen das Angebot bis zum 30. Oktober.

Die Wirtschaftssenatorin eröffnet das Fest am Freitag mit dem traditionellen Fassanstich in der Almhütte. Am Abend gibt es ein Höhenfeuerwerk. Nach zweijähriger Pause ist für den 22. Oktober auch wieder ein Umzug durch die Stadt geplant. Der Bremer Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und das größte im Norden.