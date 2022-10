A12: Fahrer eines Kleintransporters nach Kollision gestorben

Fürstenwalde - Auf der Autobahn 12 bei Fürstenwalde in Ostbrandenburg ist der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Autobahn am Samstagmorgen war einige Zeit voll gesperrt. Wie der Polizei-Lagedienst in Potsdam mitteilte, fuhr der Kleintransporter nach ersten Erkenntnissen auf einen Lastwagen auf. Als es zu der Karambolage kam, habe langsamer Verkehr auf der A12 zwischen Fürstenwalde-Ost und Briesen (Kreis Oder-Spree) geherrscht, sagte ein Sprecher der Polizei.