A4 nach schwerem Geisterfahrer-Unfall wieder freigegeben

Meerane - Nach einem Geisterfahrer-Unfall mit zwei Toten ist die Autobahn 4 am Mittwochnachmittag wieder für den Verkehr freigegeben worden. Der Verkehr rolle seit etwa 14.30 Uhr wieder, sagte eine Polizeisprecherin in Zwickau. Am Vormittag war nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine 82-Jährige an der Anschlussstelle Glauchau-Ost in verkehrter Richtung auf die Autobahn (Erfurt-Dresden) gefahren. Nach etwa zehn Kilometern prallte demnach ihr Wagen frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sowohl die Seniorin aus dem Landkreis Zwickau als auch der Fahrer des anderen Wagens starben bei dem Unfall nahe der sächsisch-thüringischen Landesgrenze.