Abschiedsspiel: Große Pizarro-Show im Weserstadion

Bremen - Für den letzten großen Auftritt von Claudio Pizarro kommen am Samstag noch einmal zahlreiche Stars ins Bremer Weserstadion. Insgesamt drei Teams hat der inzwischen 43 Jahre alte Peruaner zusammengestellt, die ab 17.30 Uhr (Sat.1) in drei Partien über je 30 Minuten die Zuschauer begeistern wollen. Unter anderem sind die ehemaligen Werder-Profis Per Mertesacker, Torsten Frings, Ailton und Johan Micoud dabei. Zudem haben Prominente wie Mats Hummels, Philipp Lahm, Arjen Robben oder auch Felix Neureuther zugesagt. Pizarro spielte insgesamt 490 Mal in der Bundesliga und erzielte dabei 197 Tore.