Apolda - Ein Achtjähriger ist in Apolda (Weimarer Land) von einem Auto angefahren worden. Er erlitt dabei eine Fraktur am linken Bein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Junge wollte nach bisherigen Erkenntnissen an einer Bushaltestelle zur Mutter auf der anderen Straßenseite laufen, als ein Auto gefahren kam. Die 39-jährige Fahrerin konnte trotz einer Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.