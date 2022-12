Ackermann zum Grünen Gewölbe: „Ein echtes Weihnachtswunder“

Dresden - Die Nachricht vom Fund eines Großteils der Beute aus dem Grünen Gewölbe hat bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) einen Freudentaumel ausgelöst. „Wir bekommen Nachrichten aus der ganzen Welt, die Menschen können es kaum fassen. Das ist ein echtes Weihnachtswunder“, sagte SKD-Chefin Marion Ackermann dem MDR. Sie selbst habe immer daran geglaubt, dass die Juwelengarnituren zurückkommen werden. Nun sei zumindest ein großer Teil wieder da und dass sei „einfach unfassbar schön“.

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Samstag mitgeteilt, dass in der Nacht zuvor in Berlin ein Großteil der gestohlenen Schätze sichergestellt wurde. 31 Einzelteile seien zurück nach Dresden gebracht worden. Die historischen Schmuckstücke waren vor drei Jahren gestohlen worden. Sechs Tatverdächtige stehen deswegen vor Gericht.