Ackerschlepper stoßen zusammen: Frau schwer verletzt

Tangermünde/Stendal - Beim Zusammenstoß zweier Ackerschlepper mit Anhängern bei Tangermünde (Kreis Stendal) ist eine 22 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in Stendal am Sonntag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Ackerschlepper und zwei leeren Anhängern auf einem Landwirtschaftsweg in Richtung Salzwedel unterwegs, als ein 69-Jähriger mit seinem Fahrzeug von einem Feld kam, auf den Weg auffuhr und dabei den ersten Anhänger des Gespanns der 22-Jährigen rammte.

Ihr Fahrzeug kippte in den Straßengraben und auf das Fahrerhaus. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Die Polizei ermittelt gegen den 69-Jährigen.