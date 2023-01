Nordenham - Ein brennender Adventskranz hat ein Feuer in einem Haus mit zwei Wohnungen in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) ausgelöst. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 120.000 Euro. Verletzt wurde niemand. In der Wohnung, in der es am Sonntagnachmittag zu dem Feuer kam, kann nicht länger gelebt werden. Das Feuer griff mutmaßlich von einer Kerze auf den Kranz über, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 22 Jahre alte Bewohner der Wohnung hatte den brennenden Adventskranz bemerkt, es gelang ihm aber nicht, das Feuer zu stoppen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen dauern an.