Gießen - Mit mehr als zwei Stunden Verspätung hat in Gießen der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation begonnen. Wegen Straßenblockaden und Protesten waren viele der rund 1.000 geplanten Teilnehmer nicht zur Messe durchgekommen. Auch die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla waren verspätet. Der designierte Chef der neuen Jugendorganisation, Jean-Pascal Hohm, steckte ebenfalls fest. Viele der Plätze in der Halle waren auch zur Eröffnung der Veranstaltung noch leer.

Bei dem Kongress soll eine Nachfolgeorganisation für die aufgelöste Junge Alternative (JA) gegründet werden. Die AfD hatte sich von dem weitgehend eigenständigen Verein getrennt. Die Nachfolgeorganisation, die wahrscheinlich „Generation Deutschland“ heißen wird, wird eine Gliederung der AfD, Mitglieder müssen in der Regel auch AfD-Mitglied sein. Dadurch bekommt die Mutterpartei entsprechend Durchgriff.