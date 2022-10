AfD: Wählereinbindung durch künftigen SPD-Oberbürgermeister

Cottbus - Der unterlegene AfD-Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus, Lars Schieske, fordert von SPD-Wahlgewinner Tobias Schick, die AfD-Wähler zu berücksichtigen. „Das geht nur zusammen“, sagte Schieske der Deutschen Presse-Agentur. „Da ist er am Zug. Da muss er unsere Wähler mitbedienen.“ Schick müsse als Oberbürgermeister die AfD-Wähler mitnehmen, wenn sein Ziel sei, auf alle Bürger zuzugehen. Der SPD-Kandidat Tobias Schick hatte sich am Sonntag bei der Stichwahl mit 68,6 Prozent klar gegen Schieske durchgesetzt, der auf 31,4 Prozent kam. Schieske gratulierte Schick, noch bevor alle Stimmen ausgezählt waren. Schick kündigte bereits an, er wolle OB aller Cottbuserinnen und Cottbuser sein.