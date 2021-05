Aggressive Menschenmenge bedrängt Polizei in Gesundbrunnen

Berlin - Bei einem Einsatz wegen einer Schlägerei in Berlin-Gesundbrunnen sind Polizisten mit einer aggressiven 30-köpfigen Menschenmenge konfrontiert worden. Ein Mann versuchte am Mittwochabend, einen Metalltisch auf Polizisten zu schleudern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Mit Unterstützungskräften, Reizgas und einem Diensthund hätten die Einsatzkräfte demnach die Situation beruhigt. Etwa 30 Polizistinnen und Polizisten seien vor Ort gewesen.

Dem Aufruhr soll eine Schlägerei in der Stettiner Straße vorausgegangen sein, hieß es. Drei Männer hätten einen 33-Jährigen geschlagen und mit Reizgas angegriffen. Ein Angreifer habe einen Zeugen mit einem Messer bedroht. Als ein weiterer Zeuge das Geschehen mit seinem Smartphone filmte, seien die drei Verdächtigen geflüchtet. Polizisten hätten bald darauf einen von ihnen gefasst - einen 17-Jährigen, wie es weiter hieß. Daraufhin habe sich die Menschenmenge gesammelt und die Einsatzkräfte bedrängt.

Die Menschen skandierten laut Mitteilung Parolen in einer für die Polizei unverständlichen Sprache. Ein Polizeisprecher sagte, zu den Nationalitäten der Menschen sowie zu den Hintergründen des Streits lägen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Er nannte zudem eine mutmaßliche Belästigung einer Frau, die mit der Schlägerei der vier Männer zusammenhänge. Doch die genaue Verbindung sei unklar.