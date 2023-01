Aktivisten besetzen Hauptgebäude der Bauhaus-Universität

Weimar - Aktivisten haben am Montag das Hauptgebäude der Bauhaus-Universität in Weimar besetzt. Dies bestätigten Polizei und Hochschule der Deutschen Presse-Agentur. Im Oberlichtsaal des Gebäudes hätten sich schätzungsweise 100 Personen zu einer Versammlung eingefunden. Der Lehrbetrieb sei bislang nicht beeinträchtigt. Die Besetzer sind nach eigenen Angaben Studierende der Hochschule, an der unter anderem Fachleute für Architektur, Bauwesen, Kunst und Design ausgebildet werden.

Sie wollen mit der Besetzung ihre Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, die aus ihrer Sicht verantwortlich unter anderem für Klima-und Energiekrise, Armut und Pflegenotstand sind, zum Ausdruck bringen. Ein Polizeisprecher schätzte die Situation als ruhig ein. Die Polizei begleite die Aktion zunächst „defensiv“, sagte er. Im Laufe des Montags wollte die Leitung der Hochschule den Aktivisten ein Gesprächsangebot machen, so die Unisprecherin.