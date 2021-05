Alba Berlin startet Sonntag gegen Ulm ins Halbfinale

Berlin - Für Alba Berlin geht der Kampf um die Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga am Sonntag weiter. Dann empfängt der Berliner Titelverteidiger in der Arena am Ostbahnhof im ersten Halbfinalspiel ratiopharm Ulm (14.00 Uhr/Magentasport). In der Best-of-Five-Serie finden die ersten beiden Spiele zunächst in der Hauptstadt statt. Das zweite folgt am Dienstag.

Ulm hatte sich am Mittwochabend im vierten Spiel gegen die EWE Baskets Oldenburg durchgesetzt. Der Tabellensechste der Punkterunde gewann die Best-of-Five-Serie mit 3:1. Alba hatte sein Viertelfinale bereits am Pfingstmontag mit drei Siegen gegen die Hamburg Towers im Schnelldurchgang für sich entschieden.