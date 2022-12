Alkohol am Steuer: Zwei Verletzte und 30.000 Euro Schaden

Zwickau - In Zwickau hat ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und 30.000 Euro Schaden verursacht. Der 60-jährige Fahrer sei am Mittwochmittag beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dabei wurden der 42-jährige Fahrer und die 44-jährige Beifahrerin des anderen Autos leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten zudem einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille bei dem 60-jährigen Fahrer fest. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.