„All Cops Are Beautiful“: Bundespolizei wirbt um Nachwuchs

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert Reisende am Flughafen.

Berlin - Mit dem Slogan „All Cops Are Beautiful“ (Alle Polizisten sind schön) wirbt die Bundespolizei um Nachwuchs. „Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, aber die Bundespolizei ist mit Sicherheit „beautiful“, weil sie ein moderner Arbeitgeber mit einem attraktiven Aufgabenspektrum ist“, teilte sie am Mittwoch zur Erläuterung mit. Der Slogan werde auf Plakaten und für eine Social-Media-Kampagne genutzt und soll den Angaben zufolge junge Menschen auf die Bundespolizei mit ihren „vielfältigen Beschäftigungsfeldern und spannenden Aufgaben“ aufmerksam machen. Zuvor hatten Berliner Medien berichtet.

Die Bundespolizei sei mit 55.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großer Arbeitgeber und wachse weiter, hieß es. Entsprechend gebe es großes Interesse an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern. „Da sind teilweise neue Wege erforderlich, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.“ So sei die Idee für diese Plakatwerbung entstanden. „Wir möchten durch diesen „Hingucker“ neue Zielgruppen erreichen und dafür werben, dass der Polizeiberuf eine schöne und sinnstiftende Tätigkeit ist“, erklärte die Bundespolizei, nachdem es Anfragen dazu gegeben hatte, warum gerade dieser Slogan benutzt werde.

Die Buchstabenreihe ACAB steht üblicherweise für „All Cops Are Bastards“ (Alle Polizisten sind Bastarde) und ist ausdrücklich abwertend gemeint. Die alternative Version „All Cops Are Beautiful“ ist bereits seit Montag auf großen Plakaten am Berliner Alexanderplatz zu lesen.