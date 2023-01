Alle Radmuttern an Rettungswagen-Felge in Celle gelöst

Celle - In Nienhagen im Landkreis Celle hat eine Rettungswagenbesatzung eine gefährliche Manipulation an ihrem Fahrzeug bemerkt und zur Anzeige gebracht. Während der Fahrt zu einem Einsatz am Montagabend hatte sie ungewöhnliche Geräusche gehört, wie die Polizei in Celle am Mittwoch mitteilte. Demnach sahen die Rettungskräfte am Einsatzort angekommen, dass an der hinteren linken Felge alle sechs Radmuttern gelöst waren.

Das Fahrzeug sei nicht mehr fahrbereit gewesen und abtransportiert worden, wodurch etwa zwei Stunden lang kein Rettungswagen im Einsatzbereich Celle verfügbar gewesen sei. Die Polizei ermittelt.