Alle Schüler in MV können wieder in die Schule gehen

Schwerin - Alle Schülerinnen und Schüler Mecklenburg-Vorpommerns können von heute an wieder zum Unterricht in die Schule gehen. Dies war bisher noch nicht für alle möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz nicht in allen Regionen des Landes in der vergangenen Woche unter 50 lag. Diesen Wert unterschreiten mittlerweile aber auch die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte, Rostock sowie Vorpommern-Greifswald, womit dort ebenfalls Schüler wieder in die Schule gehen können. Für die anderen Regionen ist dies bereits seit gestern wieder möglich.