Alles außer Derby: Global Champions Tour in Klein Flottbek

Hamburg - Organisations-Chef Volker Wulff hat die Bedeutung des bevorstehenden Turniers in Klein Flottbek in Hamburg auch für die Zukunft des deutschen Spring- und Dressur-Derbys betont. „Es ist wichtig, dass wir einen Footprint hinterlassen und nicht ein zweites Jahr das Gelände brachliegen lassen“, sagte er am Dienstag. 2020 und in diesem Jahr war das Derby wegen der Corona-Pandemie jeweils abgesagt worden.

27 Monate nach der letzten Auflage des Pferdesport-Klassikers wird nun auf dem berühmten Derby-Gelände von Donnerstag bis Sonntag wieder geritten. Im Mittelpunkt sind dabei das mit 300.000 Euro dotierte Springen der Millionenserie Global Champions Tour am Samstag (13.55 Uhr) und das mit 95.000 Euro ausgeschriebene Championat am Sonntag (14.00 Uhr). Erlaubt sind laut den Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen täglich bis zu 5500 Zuschauer.

Bekanntester Starter ist der Brite Ben Maher, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Einzel-Gold gewann. Die Mannschafts-Zweite Laura Kraut aus den USA ist ebenfalls dabei. Einen prominenten Namen trägt die Amerikanerin Eve Jobs. Sie ist die 23-jährige Tochter des vor zehn Jahren verstorbenen früheren Apple-Chefs Steve Jobs.