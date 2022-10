Althusmann: CDU kann noch stärkste Kraft werden

Bernd Althusmann, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niedersachsen.

Hannover - Einen Tag vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat sich CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann optimistisch gezeigt, dass seine Partei stärkste Kraft werden kann. „Umfragen liegen auch nicht immer richtig, das haben wir zuletzt in NRW gesehen“, sagte Althusmann am Samstag auf dpa-Anfrage. Viele Wähler hätten sich noch nicht entschieden, wen sie wählen wollen.

In Umfragen liegt die CDU mehrere Prozentpunkte hinter der SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil. Beide Parteien regieren derzeit noch gemeinsam. Weil strebt eine dritte Amtszeit an, allerdings bevorzugt in einem Bündnis mit den Grünen, wie schon von 2013 bis 2017. Eine solche Konstellation kann auf eine Mehrheit hoffen. Althusmann war bereits vor fünf Jahren der Spitzenkandidat der Christdemokraten.