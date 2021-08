Althusmann sieht weiter angespannte Lage im Tourismus

Hannover - Die finanzielle Lage vieler Gastronomiebetriebe und Hotels in Niedersachsen ist nach Ansicht von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann weiter sehr angespannt in der Corona-Krise. Die Gastronomie im Bundesland habe zwischen Januar und April dieses Jahres einen Umsatzrückgang von rund 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen, sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Hannover. Die Übernachtungszahlen sanken demnach ebenfalls deutlich. Zwischen Januar und Mai kamen 1,1 Millionen Übernachtungsgäste nach Niedersachsen, 55,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den Sommermonaten Juli und August konnten dem Minister zufolge hohe Auslastungen erzielt werden. „Urlaub in Niedersachsen ist extrem angesagt“, betonte Althusmann.