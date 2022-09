Am Wochenende oft Schauer und Gewitter in Niedersachsen

Hannover - Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft: Ein Tiefdruckgebiet zieht langsam über Niedersachsen in Richtung Osten hinweg und bestimmt die Wetterlage. In der Nacht zum Samstag gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter, die sich dann aber abschwächen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen sinken auf 14 bis 15 Grad, auf den Inseln bleibt es etwas wärmer.

Das Wetter am Samstag ist zunächst ruhig, ab Mittag bilden sich wieder Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen liegen bei 20 bis 21 Grad, im südlichen Niedersachen leicht darunter.

In der Nacht zum Sonntag lassen die Schauer und Gewitter nach und das Wetter beruhigt sich. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 14 Grad. Der Sonntag startet zunächst stark bewölkt, vor allem im Süden Niedersachens. Es bleibt aber größtenteils trocken. Dann lockert es von Norden her auf und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen steigen im Binnenland auf rund 21 Grad, auf den Inseln bleibt es mit 19 Grad etwas kühler.