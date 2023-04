Vor zwei Monaten bekam der Zoo Leipzig süßen Tiernachwuchs. Im Februar wurde dort ein Ameisenbär-Jungtier geboren. Nun wird ein Name für das Tierbaby gesucht.

Leipzig/DUR - Hurra, es ist ein Mädchen! Am 10. Februar wurde im Zoo Leipzig ein Ameisenbärbaby geboren. Wie der Zoo in einer Pressemitteilung bekannt gab, handelt es sich bei dem knapp zwei Monate alten Jungtier um ein Weibchen.

Der Zootierarzt und die Pfleger erhielten im Zuge der Jungtierprophylaxe nicht nur Aufschluss über das Geschlecht, sondern konnten sich auch davon überzeugen, dass Bardanas Tochter, so der Name des Ameisenbär-Muttertieres, Tochter gesund, kräftig und sehr agil ist, so der Zoo Leipzig weiter.

Ameisenbär-Baby im Zoo Leipzig im Februar geboren - Name im Südamerika-Kontext

In den vergangenen Tagen haben sich die Pfleger der Erlebniswelt Südamerika drei im Kontext zu Südamerika stehende Namen für das Ameisenbärbaby ausgesucht und bitten nun Zoofans um Mithilfe bei der Namensentscheidung.

Tierfreunde können auf der Webseite des Leipziger Zoos über den künftigen Namen des Jungtieres abstimmen.