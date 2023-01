Berlin - Ein unbekannter Mann hat eine 26-Jährige in Berlin-Neukölln mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Frau habe nach dem Angriff am Samstagmittag notoperiert werden müssen, teilte die Polizei mit. Ob sie weiter in Lebensgefahr schwebte, blieb zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Täter die junge Frau vor einem Wohnhaus in der Schierker Straße attackiert und mehrmals auf sie eingestochen haben. Der Angreifer entkam unerkannt. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt.