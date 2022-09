Antisemitismus-Beauftragter: Viele Fälle von Hass und Hetze

Hassreden im Internet, Übergriffe auf Menschen mit Kippa, Verschwörungsmythen in der Corona-Pandemie. Jüdinnen und Juden in Berlin sind vielfach antisemitisch motivierten Straftaten ausgesetzt. Ist eine Trendumkehr erkennbar?

Berlin - Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden beschäftigen die Berliner Strafverfolgungsbehörden weiterhin in hohem Maß. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft 328 Verfahren mit antisemitischem Hintergrund registriert, im ersten Halbjahr 2021 waren es 319. „Das ist ein vorläufiges Bild. Aber es zeigt eine ganz klare Tendenz, wonach sich Verfahrenszahlen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau befinden“, sagte Florian Hengst, neuer Antisemitismus-Beauftragter der Generalstaatsanwaltschaft, der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits in den Vorjahren gab es einen kontinuierlichen Anstieg der Verfahren. 2021 lag die Zahl bei 661, im Jahr zuvor gab es 417 Verfahren, 2019 waren es 386. „Das zeigt, wie tief Antisemitismus offenbar in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Umso wichtiger ist es, dass wir Antisemitismus mit aller Schärfe entgegentreten“, sagte Hengst.

Auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie habe sich ein weiterer Nährboden für antisemitische Verschwörungsmythen offenbart. Es sei zu befürchten, dass eine weitere Krise - ausgelöst durch Inflation und Energiekrise - Hass und Hetze verstärke. „Umso wichtiger ist, dass Polizei und Staatsanwaltschaft im engen Austausch stehen und wir antisemitische Straftaten mit Nachdruck verfolgen“, betonte er.

So gingen Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin auch konsequent gegen das Verwenden von gelben Sternen mit der Inschrift „Ungeimpft“ vor, wie sie etwa bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen zu sehen waren. Diese Vergleiche verharmlosten den Holocaust und stellten daher eine Volksverhetzung dar. Nach Angaben des Juristen gibt es inzwischen bereits mehrere rechtskräftige Strafbefehle und auch eine Verurteilung wegen Volksverhetzung durch das Amtsgericht Tiergarten.

Als Antisemitismus-Beauftragter seiner Behörde sei ihm der Austausch mit der jüdischen Community sehr wichtig. Er wolle bestehende Netzwerke stärken und eine möglichst persönliche Bindung herstellen. Er gehe ihm darum, weiter Vertrauen und Transparenz zu schaffen.

„Bei Polizei und Staatsanwaltschaft ist der Verfolgungswille bei antisemitischen Straftaten sehr groß“, erklärte der 46-Jährige. „Viele Taten kommen jedoch nicht zur Anzeige.“ Dafür gibt es aus Sicht des Juristen vor allem zwei Gründe: Die Betroffenen hätten oftmals das Gefühl, eine Anzeige bringe nichts. Oder sie hätten Sorge, dass den Tätern dadurch persönliche Daten bekannt werden könnten.

Diesen Vorbehalten könne aber begegnet werden: „Müssen Ermittlungen eingestellt werden, sollten die Hintergründe im Bescheid nachvollziehbar und verständlich erläutert werden“, sagte er. Es gehe um einen sensiblen Umgang mit den Betroffenen. „Hilfreich könnte etwa sein, zu erklären, dass auch die Staatsanwaltschaft von einer antisemitisch motivierten Tat ausgehe, um so den Betroffenen zu verdeutlichen, dass sie in dem, was sie erlebt und wahrgenommen haben, ernst genommen werden“, erklärte er.

Habe ein Opfer Angst, seine Adresse in dem Verfahren zu nennen, könne dieser Sorge begegnet werden, indem beispielsweise eine Institution als Adresse angegeben werde, über die der Betroffene für die Behörden erreichbar ist.