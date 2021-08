Anträge auf Briefwahl zur Bundestagswahl schon möglich

Kiel - Wer sich per Briefwahl an der Bundestagswahl beteiligen will, kann schon jetzt die Unterlagen dafür beantragen. Von diesem Montag könnten die zuständigen Behörden der Gemeinden die Unterlagen verschicken, sagte der Leiter der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters in Schleswig-Holstein, Claus-Peter Steinweg, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Landeswahlleitung in Kiel erwartet für die Wahl am 26. September auch in Schleswig-Holstein deutlich mehr Briefwähler. Sie rechnet mit bis zu doppelt so vielen Wählern, die ihre Stimme per Brief abgeben. 2017 hatte der Anteil der Briefwähler 22,1 Prozent betragen.