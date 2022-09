AOK: Starker Anstieg der Krankmeldungen im Jahr 2022

Hannover - In der ersten Jahreshälfte 2022 haben sich in Niedersachsen laut der Krankenkasse AOK mehr Beschäftigte krank gemeldet. Der allgemeine Krankenstand stieg in den ersten sechs Monaten um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die AOK Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. Das habe eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) gezeigt. Die AOK hat in Niedersachsen laut eigenen Angaben 2,9 Millionen Mitglieder und ist damit die größte Krankenkasse im Bundesland.

Im Juli wurden demnach rund 285.000 erwerbstätige Versicherte der AOK in Niedersachsen krankgeschrieben. Den höchsten Anteil hatten mit mehr als 29 Prozent Atemwegserkrankungen. Die Dauer der Krankschreibung betrug im Durchschnitt rund sieben Tage.

Die Krankenkasse teilte zudem mit, dass seit Beginn der Pandemie im März 2020 jeder vierte Versicherte im Zusammenhang mit einer akuten Corona-Infektion in den Unternehmen gefehlt habe. Das seien insgesamt 213 000 Beschäftigte. Im Durchschnitt fehlten die Erkrankten acht Tage. Vor allem Beschäftigte in den Branchen Erziehung und Gesundheitswesen und dort in den Berufen der Kinderbetreuung und Kindererziehung waren von einer Corona-Infektion betroffen. Die Pandemie hatte im März dieses Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das zeigten auch die krankheitsbedingten Fehlzeiten.