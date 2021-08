Appell zum Start des Lehrjahres: Offene Ausbildungsplätze

„Azubis gesucht“ steht auf einem Banner am Stand einer Firma.

Schwerin - Mit einem gemeinsamen Aufruf haben Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften an noch nicht versorgte Schulabgänger appelliert, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. „Wer sich jetzt noch bewirbt, hat gute Aussichten, noch im Spätsommer mit der Ausbildung beginnen zu können“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag in Schwerin.

Viele Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern suchten Auszubildende, eine Berufsausbildung sei der erste Schritt in ein erfolgreiches Berufsleben und eine gesicherte Zukunft. Laut Arbeitsagentur stehen derzeit in Mecklenburg-Vorpommern knapp 2000 unversorgten Bewerbern 4300 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Allein das Handwerk bietet noch 700 freie Ausbildungsplätze.