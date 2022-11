Ära Umbach endet beim LSB Niedersachsen

Celle - Im Landessportbund Niedersachsen ist am Samstag die Ära von Präsident Wolf-Rüdiger Umbach zu Ende gegangen. Der 77-Jährige hatte das Amt seit 1996 inne und sich in diesem Jahr nicht noch einmal zur Wiederwahl gestellt. Zu seinem Nachfolger wählten die Delegierten in Celle den bisherigen LSB-Vizepräsidenten André Kwiatkowski. Er setzte sich mit großer Mehrheit gegen seine Mitbewerberin Dagmar Ernst durch.

Der langjährige Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Umbach wurde für seine Verdienste zum LSB-Ehrenpräsidenten ernannt. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, verlieh Umbach zudem die goldene Ehrennadel des DOSB. „Ich danke allen, mit denen ich den LSB zum Wohle des organisierten Sports weiterentwickeln konnte. Der LSB ist für die Zukunft gut aufgestellt“, sagte Umbach.