Magdeburg - Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Magdeburg gestorben. Der Unfall habe sich am Mittwochmorgen in einem Umspannwerk im Stadtteil Rothensee zugetragen und einen Stromausfall in einem Teil der Stadt ausgelöst, erklärte ein Sprecher der Polizei. Der Ausfall sei kurz darauf wieder behoben worden. Über die genauen Umstände des Unfalls und die Identität des Verstorbenen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Beamten ermitteln.