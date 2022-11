Arbeiter stürzt in Dresden von Dach und verletzt sich schwer

Dresden - In Dresden ist ein Mann am Dienstagmorgen bei Arbeiten von einem Dach gefallen und hat sich schwer verletzt. Er sei nicht tief gefallen und auf einem am Haus angebrachten Gerüst gelandet, sagte ein Sprecher der Landesdirektion Sachsen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Unklar sei jedoch bislang, warum der Mann von dem Dach im Dresdner Stadtteil Gruna stürzte. Rettungskräfte hatten den Schwerletzten den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte er jedoch wenige Stunden nach dem Unfall wieder entlassen werden. Zur Rettung waren Kräfte der Polizei sowie der Feuerwehr vor Ort.