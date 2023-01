Arbeiter unter 15 Tonnen schwerem Bauteil eingeklemmt

Georgsheil - Unter einem 15 Tonnen schweren Bauteil ist ein Arbeiter in einem Gusswerk im ostfriesischen Georgsheil in der Gemeinde Südbrookmerland eingeklemmt worden. Rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus dem Landkreis Aurich und der Stadt Emden rückten am Freitagnachmittag an, um das aus gepresstem Quarzsand bestehende Bauteil zu sichern und den Mann zu befreien. Ein Bein des Mannes war bei dem Arbeitsunfall unter einer Wand eingequetscht worden, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich mitteilte. Nach der Bergung kam der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.