Arbeitsagentur gibt Arbeitslosenzahlen für Mai bekannt

Chemnitz - Die Bundesagentur für Arbeit informiert heute (10.00 Uhr) über die Mai-Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Sachsen. Im Vormonat hatte die Corona-Krise den Frühjahrsaufschwung auf dem sächsischen Arbeitsmarkt gebremst. Die Zahl der Arbeitslosen war im Vormonatsvergleich um fast 3200 auf rund 134 200 gesunken. Das sei zwar eine gute Tendenz, normalerweise sei der Rückgang in einem April aber doppelt so hoch, hieß es. Vor allem im Baugewerbe und in der Landwirtschaft hatten Männer und Frauen eine Arbeit aufnehmen können; zudem begannen wieder mehr Menschen eine Weiterbildung. Die Arbeitslosenquote war für April mit 6,3 Prozent ausgewiesen worden.