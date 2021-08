Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für August bekannt

Hamburg - Zuletzt war die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg weiter gesunken. Ob sich der Trend im August fortgesetzt hat, will die Hamburger Agentur für Arbeit heute bekannt geben. Im Juli waren in der Hansestadt 82 023 Menschen arbeitslos gemeldet, 0,3 Prozent weniger als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Rückgang mit 10 Prozent deutlich kräftiger aus. Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 7,6 Prozent, nach ebenfalls 7,6 Prozent im Juni 2021 und 8,5 Prozent im Juli 2020. Stichtag für die aktuellen Daten war der 12. August.