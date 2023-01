Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt um 0,1 Prozentpunkte

Berlin - Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist erneut leicht gesunken. Im Dezember waren 175.050 Menschen in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Das waren 541 weniger als im November und 4241 weniger als vor einem Jahr. „Ein Grund für den leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit liegt im traditionell starken Weihnachtsgeschäft und betrifft hauptsächlich die Bereiche Handel, Logistik und Zeitarbeit“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, laut Mitteilung.

Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 8,6 Prozent und damit 0,1 Punkte unter dem Wert des Vormonats. Im Vergleich zu Dezember 2021 ging die Quote um 0,2 Punkte zurück.

Die Zahl der offenen Stellen in Berlin lag den Angaben zufolge bei 18.930 - das sind 2894 weniger als Vorjahresmonat. 5886 neue freie Stellen wurden demnach gemeldet.