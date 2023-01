Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im Januar saisonal bedingt gestiegen. Zur Monatsmitte waren 85.700 Arbeitslose registriert. Das waren rund 5900 mehr als im Vormonat und 5100 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg in Sachsen-Anhalt im Januar auf 7,8 Prozent nach 7,3 Prozent im Dezember 2022. Im Januar 2022 lag Sachsen-Anhalts Arbeitslosenquote auch bei 7,3 Prozent.

Über den Jahreswechsel steigt die Arbeitslosigkeit üblicherweise. Witterungsbedingt mussten sich auch im Januar 2023 vor allem Männer aus der Baubranche und den Außenberufen arbeitslos melden, wie der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens, sagte. So sind in der Regel Arbeiten im Freien bei Frost nur eingeschränkt möglich. Zum Jahresende 2022 endeten auch Verträge von Saisonkräften nach dem Weihnachtsgeschäft im Handel und im Gastgewerbe. Damit folge die Entwicklung der Arbeitslosigkeit dem üblichen Saisonmuster, sagte Behrens. Die Arbeitsmarktdaten wurden zum 12. Januar 2023 erhoben.