Arbeitsmarktzahlen für Dezember werden veröffentlicht

Erfurt - Die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur informiert am Dienstag (10.00 Uhr) über die Entwicklung am Thüringer Arbeitsmarkt im Dezember. Vor allem Industrie, Handwerk sowie der Gesundheits- und Pflegebereich berichten von einem weiterhin hohen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften. Im November war in Thüringen auch wegen der konjunkturellen Abkühlung die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen. Es waren 59.300 Menschen ohne feste Anstellung, 6200 Arbeitslose mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent.