Ärztekammer Niedersachsen kritisiert „Bürokratie-Irrsinn“

Hannover - „Stoppt den Kontrollwahn - beendet den Bürokratie-Irrsinn“: Die Ärztekammer Niedersachsen hat den hohen Zeitaufwand für Dokumentation kritisiert. „Allein während der Corona-Pandemie in den vergangenen zweieinhalb Jahren ist der bürokratische Aufwand noch einmal extrem gestiegen“, sagte Vize-Präsidentin Marion Charlotte Renneberg am Montag. „Das ist Zeit, die uns bei den Patientinnen und Patienten fehlt“, bemängelte die Allgemeinmedizinerin aus Ilsede im Landkreis Peine. Laut einer Umfrage der Ärztegewerkschaft Marburger Bund liege der Zeitaufwand für Datenerfassung und Dokumentation bei rund drei Stunden am Tag.

Neben der Resolution mit Kritik an überbordender Bürokratie in Praxen und Kliniken beschäftigte sich das Ärzte-Parlament in der jüngsten Sitzung mit den explodierenden Strom- und Energiekosten. Notwendig seien Energiekostenzuschüsse für ärztliche Einrichtungen, hieß es. Ein weiteres Thema war der Klimaschutz.