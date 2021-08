Attacke auf Rollerfahrer: Unbekannte stehlen Gefährt

Waldenburg - Einem 33-Jährigen ist in der Nacht zum Sonntag in Waldenburg (Landkreis Zwickau) der Elektroroller fast unter dem Hintern weg gestohlen worden. Der Mann fuhr stadtauswärts, als sich von hinten ein Moped näherte, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Dessen Fahrer und sein Sozius beleidigten den Rollerfahrer, rammten und drängten ihn in einen Seitenweg ab, wo sie ihn verprügelten. Als der Mann leicht verletzt am Boden lag, verschwanden die Unbekannten mit dessen E-Scooter.