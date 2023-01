Aubin: „Haben erste Hälfte des Spiels verpasst“

Die Niederlage gegen Spitzenreiter München verschärft die Abstiegssorgen des kriselnden Meisters in der DEL. Am Mittwoch gegen Köln muss den Hauptstädtern nun vor allem ein besserer Start gelingen.

Berlin - Trainer Serge Aubin machte aus seinem Unmut über das 2:3 der Eisbären Berlin gegen den EHC Red Bull München am Montagabend keinen Hehl. „Wir haben die erste Hälfte des Spiels verpasst“, sagteder Kanadier nach der vierten Niederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). „Die Jungs waren irgendwie erstarrt, wir haben überhaupt nicht gespielt.“

Dass sich sein Team nach einem 0:3-Rückstand im zweiten Drittel steigerte und dank eines Doppelpacks von Giovanni Fiore wieder ins Spiel fand, konnte den Coach nicht besänftigen. „Unter dem Strich muss man die vollen sechzig Minuten spielen. Wenn dreißig Minuten fehlen, gewinnt man keine Eishockeyspiele“, konstatierte Aubin.

Besonders ärgerte ihn der schwache Beginn: Bereits nach 42 Sekunden nutzte der frühere Eisbären-Profi Austin Ortega die Unentschlossenheit der Berliner zum Führungstreffer des Tabellenführers. „Das ist nicht gut genug, das ist die Realität“, räumte Aubin ein. „Ich hatte eine routinierte Angriffsreihe und zwei erfahrene Verteidiger auf dem Eis. Wir wollten einen guten Start und sofort Tempo aufnehmen, sind damit aber offensichtlich gescheitert.“

Durch die erneute Niederlage schrumpfte der Vorsprung des nur auf Platz 13 stehenden Meisters auf die Abstiegszone. So konnte sich auch der zweifache Torschütze Fiore nicht über seine Leistung freuen. „Es ist ein Mannschaftssport. Am Ende des Tages müssen wir als Team Punkte mitnehmen“, sagte der Angreifer. Mit Blick auf das Heimspiel gegen die Kölner Haie am Mittwoch (19.30 Uhr, live bei MagentaSport) forderte auch er einen besseren Start: „Wir müssen uns auf die ersten fünf Minuten konzentrieren. Sie sind die Grundlage für die folgenden 55 Minuten“, betonte Fiore.