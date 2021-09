Auch im Kreis Hildesheim Stichwahl um Landratsposten nötig

Hildesheim - Im Kreis Hildesheim steht erst in zwei Wochen fest, wer neuer Landrat und damit Nachfolger des glücklosen bisherigen Amtsinhabers Olaf Levonen (SPD) wird. Der SPD-Politiker Bernd Lynack erzielte am Sonntag mit 41,3 Prozent am meisten Stimmen, er geht nun in die Stichwahl gegen Evelin Wißmann von der CDU, die auf 32,7 Prozent kam. Auf Platz drei folgte mit 14,5 Prozent Ekkehard Domning von den Grünen. Amtsinhaber Olaf Levonen (SPD) hatte den Posten seit 2016 inne, er war über die fragwürdige Herkunft seines Doktortitels gestolpert und hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.