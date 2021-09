Aue - Der FC Erzgebirge Aue muss im nächsten Punktspiel an diesem Freitag (18.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg auf Omar Sijaric verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich am vergangenen Sonntag beim 1:4 gegen den SC Paderborn eine Nasenbeinfraktur zu. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag per Twitter mit. Zudem unterziehen sich Philipp Riese und und Florian Ballas am Montag einer MRT-Untersuchung.