Bispingen - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 7 im Heidekreis ist ein 47-Jähriger ums Leben gekommen. Ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Thüringen sei nahe Bispingen aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der mittleren auf die rechte Spur der Autobahn geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort rammte das Auto einen Sattelzug. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein 47 Jahre alter Beifahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die A7 in Richtung Hannover wurde für Bergung und Unfallaufnahme über drei Stunden gesperrt.