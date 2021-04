"Wenn wir schon alle geimpft wären, dann wäre das schon einsame S(pr)itze". In einem 8-minütigen YouTube-Video zeigt „Dr. Kasperl“ der Augsburger Puppenkiste, wie Schnelltests funktionieren. Das kommt nicht bei allen gut an.

Augsburg. An vielen Schulen in Deutschland gilt eine Testpflicht - auch in Bayern, wenn ab Montag die Schule wieder beginnt. Eine Umstellung für alle Schüler. Die Augsburger Puppenkiste will bei der Aufklärung unterstützen und veröffentlichte am vergangenen Wochenende eine 8-minütige Schnelltest-Anleitung auf dem YouTube-Kanal des Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Kinderleicht wird Schritt für Schritt die richtige Handhabung im bayerischen Dialekt erklärt.

Maske ab, fünf Umdrehungen im linken und fünf im rechten Nasenloch, Maske wieder auf und warten - Dr. Kasperl zeigt dem Erdmännchen Erwin, worauf bei der Durchführung besonders zu achten ist. „Corona muss frei sein!“ schreit die "Coronavirus"-Marionette, welche zu Beginn des Videos in einem Käfig eingesperrt wurde. Zum Schluss gibt es im Video des Oehmichen Marionettentheaters ein Happy End, bei dem der Erreger ins All geschossen wird. Das kommt bei Coronaleugnern nicht so gut an.



Querdenker-Hasswelle auf Twitter und YouTube

"Wenn wir schon alle geimpft wären, dann wäre das schon einsame S(pr)itze", erklärt Dr. Kasperl im Video. Auch für Masken, Händewaschen und Abstand halten, wirbt die Marionette. Seither hagelt es an jede Menge Kritik auf Twitter und YouTube unter #AugsburgerPuppenkiste. So postet beispielsweise eine Twitter-Userin, "Es ist einfach nur erschreckend, dass es Eltern gibt, die es auch noch feiern, wenn ihre Kinder statt an Abenteuerspiele, positive Erlebnisse und ihre Freunde an Corona und an Schnelltests denken. Mir fehlen echt die Worte."

Die Befürworter des Erklärvideos fordern auf Twitter Unterstützung. Screenshot Twitter - https://twitter.com/DerFlixxx

Seitdem musste das Erklärvideo auf YouTube über 3000 Dislikes einstecken. Doch die Befürworter wollten sich das nicht gefallen lassen und riefen in den sozialen Medien zur Unterstützung auf. Und es scheint zu wirken. Inzwischen sind unter dem Video bei YouTube viele positive Kommentare zu lesen. Es gibt inzwischen über 6000 Likes, somit mehr als Dislikes.



Unabhängig von dem Shitstorm gegen die Augsburger Puppenkiste bleibt die Regel des bayerischen Kultusminsteriums bestehen: Ab Montag dürfen Schülerinnen und Schüler in Bayern nur noch mit einem negativen Corona-Testergebnis am Unterricht teilnehmen. Entweder machen sie einen Selbsttest im Klassenzimmer, in ein Testzentrum, eine Apotheke oder eine Hausarztpraxis.