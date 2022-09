Aus Maßregelvollzug geflohener Gefangener festgenommen

Celle - Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen in Celle einen flüchtigen Strafgefangenen gefasst. Dieser leistete bei der Verhaftung keinen Widerstand, wie die Polizei in Celle mitteilte. Der 53-jährige war am Donnerstagnachmittag nach einem genehmigten Ausgang nicht wieder in das Maßregelvollzugszentrum im südniedersächsischen Moringen zurückgekehrt. Das LKA Niedersachsen ordnete eine Öffentlichkeitsfahndung an. In Folge dieser konnte der Mann mit Hilfe von Hinweisen aus den sozialen Medien wieder festgenommen werden.