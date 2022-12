Ausbau erneuerbarer Energien soll beschleunigt werden

Hannover - Der Ausbau erneuerbarer Energien in Niedersachsen soll mit einer Taskforce beschleunigt werden. Über diese im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen festgehaltene Maßnahme wurde am Dienstag im Landtag debattiert. „Im Schnitt dauert es momentan sieben Jahre, bis ein beantragtes Windrad in Betrieb geht“, sagte Thordies Hanisch, umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Mit der Schaffung dieser Taskforce wolle man mit allen Beteiligten in Dialog treten.

Niedersachsens neue Landesregierung ist seit etwas mehr als einem Monat im Amt. Wann diese Taskforce gebildet oder wer darin vertreten sein soll, ist bislang nicht bekannt. Die CDU kritisierte die Taskforce. Es verstreiche wertvolle Zeit, sagte die CDU-Abgeordnete Laura Hopmann.