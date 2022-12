„Außergewöhnlicher Politiker“: Lammert würdigt Vogel zum 90.

Bernhard Vogel (CDU), ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, lächelt während eines Gesprächs in seinem Wohnzimmer.

Speyer - Der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert, hat den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, als „außergewöhnlichen Politiker und Menschen“ bezeichnet. Vogel habe nie geplant, den Weg in die praktische Politik zu gehen, erinnerte Lammert anlässlich des 90. Geburtstags des CDU-Politikers am (heutigen) Montag. „Dass es anders kam, war rückblickend betrachtet großes Glück – für Deutschland und insbesondere für Rheinland-Pfalz und Thüringen.“

Es sei Vogel wie kaum einem anderen Politiker immer wieder gelungen, Menschen zusammenzuführen und ihnen Politik zu erklären, betonte der ehemalige Bundestagspräsident. Vogel gelinge es, Menschen auf dem Weg der Politik mitzunehmen und ihnen Orientierung und Richtung zu geben.

Bernhard Vogel war der einzige Ministerpräsident, der je ein Land in West- und Ostdeutschland regiert hat. Von 1976 bis 1988 war er Regierungschef in Rheinland-Pfalz, von 1992 bis 2003 regierte er in Thüringen. Er war auch Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Zu seinem 90. Geburtstag hat die CDU Rheinland-Pfalz am Montag nach Speyer eingeladen, erwartet wird unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Thüringer CDU feiert Vogel am 21. Dezember.