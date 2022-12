Ausstellung zu Reiternomaden wird in Halle eröffnet

Halle - Die Ausstellung „Reiternomaden in Europa - Hunnen, Awaren, Ungarn“ wird am Donnerstagabend festlich mit geladenen Gästen eröffnet. „Auch das heutige Mitteldeutschland wurde von Auseinandersetzungen mit nomadischen Gruppen nicht verschont“, sagte zuvor Landesarchäologe Harald Meller. „Ein eigener Ausstellungsbereich zeigt die Spuren der Steppennomaden in Mitteldeutschland.“ Die Schau ist von Freitag an bis zum 25. Juni 2023 für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Auf rund 620 Quadratmetern sind etwa 420 Ausstellungsstücke zu sehen. Zentral, im Atrium des Landesmuseums, wurde eine Schatzkammer mit Prestigeobjekten aus hunnischen, awarischen und ungarischen Befunden installiert. Als Attraktion ist erstmals außerhalb von Ungarn die lebensechte Rekonstruktion eines awarischen Reiterkriegers zu sehen. Die Objekte kommen aus 30 Museen und Sammlungen aus Ungarn, Österreich, Tschechien, Polen, der Slowakei und Deutschland. „Nie gab es mehr Gold im Landesmuseum zu sehen als bei dieser Ausstellung.“