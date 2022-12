Auto brennt nach Unfall auf der A2 aus

Burg - Auf der Autobahn 2 bei Burg ist bei einem Unfall ein Auto ausgebrannt. Die 71-jährige Beifahrerin eines 68-jährigen Autofahrers kam am Freitagvormittag leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 68 Jahre alte Autofahrer fuhr mit seinem Wagen auf der mittleren Fahrspur Richtung Hannover und wollte ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei übersah er laut Polizei das Auto eines 35-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Auto geriet in Brand. Wegen des Rauchs während der Löscharbeiten wurden die beiden Richtungsfahrbahnen kurzzeitig gesperrt.